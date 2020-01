Villaricca, ultima serata di “Panicocoli”. In scena Caffè Cabaret e Lello Musella dalle 20

L’appuntamento alla Villetta Comunale di Via Bologna dalle 20 in poi

VILLARICCA – Dopo il successo di gradimento e di pubblico sia per le proposte degli stand gastronomici e artigianali dell’evento Panicocoli tenutosi dal 27 al 30 dicembre tra piazza Majone e il Palazzo di Cittá gran finale stasera alla Villetta Comunale di Via Bologna dalle 20 in poi. Si riderà di gran gusto prima con il laboratorio di comicità di Caffè Cabaret e poi con Lello Musella il famoso comico di Made in Sud.

Un finale scoppiettante per questo evento Panicocoli che vuole riportare agli antichi fasti le produzioni agricole e artigianali di Villaricca attraverso la valorizzazione del fagiolo tondino,della mela Annurca e del famoso pane da cui deriva proprio l’antico nome della città.

Resta aggiornato con le notizie de Il Meridiano News: clicca qui