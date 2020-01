Violento schianto in moto, Marco muore dopo giorni di agonia: donati gli organi

CAPRI – Tragico epilogo per Marco Torre, il 21enne rimasto coinvolto in un incidente stradale il 1 gennaio scorso: il giovane è morto nella giornata di ieri, 8 gennaio, presso l’ospedale Cardarelli di Napoli, dove era stato trasferito in seguito al violento impatto e sottoposto a due interventi chirurgici d’urgenza per fermare le emorragie alla milza e al cervello. Ricoverato in prognosi riservata, purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare.

La famiglia ha deciso di autorizzare la donazione degli organi: oggi, inoltre, Marco avrebbe compiuto 30 anni ma purtroppo la vita per lui si è spezzata prima di poter festeggiare il giorno del suo compleanno. Lo scorso 1 gennaio, il 21enne era a bordo del suo motorino quando si è schiantato contro un autobus nel tratto di strada che collega Capri ed Anacapri. La dinamica dei fatti resta ancora da chiarire: Marco indossava il casco al momento dell’impatto ma probabilmente ha perso il controllo del mezzo a causa di una manovra erronea. Subito si è capito che il ragazzo fosse in gravi condizioni: inizialmente condotto presso l’ospedale Capilupi, è stato poi trasportato al Cardarelli in elicottero. Operato chirurgicamente due volte, non è riuscito a sopravvivere.

Sull’incidente è attualmente in corso un’inchiesta.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK