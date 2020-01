By redazione

Violenza in ospedale: non vuole attendere il turno e devasta il pronto soccorso

NAPOLI – E’ giunto in ospedale per un lieve malore e per questo doveva attendere il suo turno, dando la precedenza a casi più gravi. Ma dopo una breve attesa ha ribaltato una lettiga ed ha danneggiato una porta.

Il fatto è accaduto oggi nell’ospedale “Vecchio Pellegrini” di Napoli.

Il protagonista della vicenda, un 34 enne del centro storico, è stato subito dopo identificato e denunciato dai carabinieri.

