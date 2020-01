By Giovanna Iazzetta

Virus Cinese, primo caso sospetto in Italia: arrivati i risultati

BARI – Arrivati i risultati della paziente ricoverata al Policlinico di Bari per un sospetto caso di coronavirus. Non si tratta del virus cinese a divulgare la notizia è stata l’Adnkronos.

La donna è arrivata la scorsa notte al pronto soccorso con febbre e tosse. Sono state attivate , come da circolare ministeriale, tutte le procedure previste per prevenire la diffusione del virus.

A quanto si apprende si tratta di una cantante della provincia di Bari di ritorno da un tour in oriente che ha toccato anche la zona di Wuhan, città di origine del virus, che ha avvertito sintomi sospetti. Come previsto dal protocollo diramato dal Ministero della Salute, i campioni biologici della paziente sono stati inviati all’istituto Spallanzani di Roma per accertamenti.

