Virus dalla Cina, 5 casi sospetti in Europa

EUROPA – Aumentano i casi di contagio del virus cinese segnalati in Europa, 4 in Scozia, due in Francia nelle ultime ore.

Il virus cinese che tiene in allerta il mondo è passato dai pipistrelli ai serpenti, quindi all’uomo. I risultati della mappa genetica, diffusi sul Journal of Medical Virology dagli esperti delle università di Pechino e Guangxi, ricostruiscono la trasmissione del coronavirus individuato per la prima volta a Wuhan , nel sud-est della Cina, a dicembre

Un caso sospetto in Francia

Sulla base delle attuali conoscenze, fa sapere la National Health Commission cinese, il periodo di incubazione del nuovo coronavirus 2019-nCoV sarebbe di 14 giorni. Fino ad oggi sono 25 le persone che hanno perso la vita per il virus mentre i casi di contagio sono 616. Secondo quanto riferito dalla Commissione Nazionale per la Sanità cinese, il virus ha colpito in 25 province e in 13 sono stati registrati complessivamente 393 casi sospetti. Al momento sono stati rintracciati 5.897 contatti stretti, 4.928 dei quali sono ancora sottoposti a esami medici.

Ci sarebbe un caso sospetto in Francia a causa di una donna cinese, proveniente dalla città di Wuhan e arrivata ieri su territorio francese con sintomi di “febbre e tosse”. Lo riferisce Le Figaro citando una dichiarazione dell’ambasciata cinese in Francia che ha dato l’allarme. La ministra della Salute francese, Agnès Buzyn, non ha confermato il caso aggiungendo che “sono in corso indagini”.

Quattro casi in Scozia

Quattro casi sospetti di coronavirus sono stati segnalati in Scozia, si tratterebbe di quattro cittadini cinesi sottoposti ora ai test. Hürgen Haas, responsabile dell’unità di medicina infettiva all’Università di Edinburgo ha detto di credere che ci saranno altri casi nelle città del Regno Unito.

Cancellato il Capodanno a Pechino e a Macao

Una situazione che crea allarme tanto che per evitare i contagi la cttà di Pechino ha annullato i festeggiamenti per il Capodanno cinese, un provvedimento che era già stato preso a Wuhan, dove è scoppiato il focolaio del virus. Stessa decisione anche per Macao, dove è stato accertato un secondo caso di coronavirus su un uomo di 66 anni, arrivato mercoledì da Wuhan. La regione semi-autonoma di Macao, l’unica area in tutta la Cina in cui è consentito il gioco d’azzardo, attira ogni anno milioni di turisti dalla Cina continentale.