Vuole scappare dalla Polizia ma si schianta nella volante: arrestato

NAPOLI – Giovedì sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante un servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Monte San Michele un’autovettura avvicinarsi ad un uomo a bordo di uno scooter che ha consegnato al conducente dell’auto qualcosa ricevendo in cambio una banconota.

La persona sullo scooter, alla vista della volante, ha tentato la fuga impattando sulla portiera della volante ed è stato bloccato dai poliziotti che gli hanno sequestrato due involucri di cocaina per un peso complessivo di circa 1 grammo e la somma 265 euro.

S.P., 45enne napoletano, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e sanzionato per guida senza patente.

