Accoltellato in discoteca: 22enne in gravi condizioni

SALERNO – Ragazzo accoltellato in discoteca le sue condizioni sono gravi. L’aggressione è avvenuta nel cuore della notte del 23 febbraio, il giovane a quanto si apprende aveva trascorso la serata in una nota discoteca della zona orientale di Salerno, ed era appena uscito.

Ancora non si conoscono i motivi dell’aggressione, ma secondo le prime risultanze potrebbe trattarsi dell’epilogo di un litigio nato proprio sulla pista da ballo: una discussione scaturita da motivi banali, forse per uno spintone o uno sguardo di troppo che è degenerata quando uno dei giovani coinvolti ha tirato fuori un coltello. La vittima è stata raggiunta da diversi fendenti; Soccorso dai presenti, il ragazzo è stato accompagnato d’urgenza in ospedale, San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, al dove si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. I medici hanno deciso di non scogliere la prognosi per valutare l’evoluzione delle sue condizioni di salute.

Le indagini sono affidate alla Polizia di Stato, gli investigatori hanno ascoltato alcuni testimoni e hanno avviato le verifiche sugli impianti di videosorveglianza per ricostruire i momenti prima dell’aggressione e dar u volto ai responsabili.

Resta aggiornato con le notizie de Il Meridiano News: clicca qui