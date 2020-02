Coronavirus, è morto uno degli italiani contagiati: era stato ricoverato oggi

PADOVA – Un uomo di 77 anni, Adriano Trevisan di Monselice, in provincia di Padova, è morto a causa del Coronavirus.

Il 77enne era padre di tre figli tra cui Vanessa Trevisan, ex sindaco di Vo’ Euganeo. L’uomo aveva una piccola ditta edile ed ora era in pensione.

Era già sotto osservazione da una settimana all’ospedale di Schiavonia per precedenti patologie. Si trovava in terapia intensiva, in condizioni critiche.

L’uomo è uno degli infetti riscontrati oggi nella città veneta.

Solo oggi in Italia sono stati confermati 17 casi di contagio tra Lombardia e Veneto.

Il premier Conte: “Niente allarmismi”

Sulla vicenda coronavirus la linea di massima precauzione adottata dall’Italia “ci consente di scacciare via qualsiasi allarmismo sociale e panico”. A garantirlo è il premier Giuseppe Conte, che in serata ha ribadito che “eravamo preparati a questa evenienza, trattandosi di virus facilmente trasmissibili. La popolazione non deve essere preoccupata, avevamo un piano e lo stiamo attuando”. E a Salvini risponde: “Non è necessario sospendere Schengen”.

Il premier ha spiegato che il governo segue un principio di “massima precauzione, dopodiché c’è anche un criterio di adeguatezza e proporzionalità”.

“Altri casi? Spero di no, ma è possibile”Nuovi casi di coronavirus in Italia non possono essere esclusi, anche se Giuseppe Conte ovviamente non se lo augura. Il presidente del Consiglio lo ha detto, sottolineando: “Mi auguro di no, ma è chiaro che stiamo verificando tutte le persone entrate in contatto con questi pazienti. Potrebbe aumentare qualche ulteriore caso, ma l’importante è circoscrivere e adottare le misure per evitare una diffusione”.

Salvini: “Conte sigilli i confini o si faccia da parte” L’Italia deve “sigillare i propri confini” e se il premier Giuseppe Conte non è all’altezza “deve farsi da parte”, aveva attaccato Matteo Salvini. “Controllare chi entra e chi esce, sigillare i confini. Ora o mai più. Altrimenti qualcuno ne dovrà rispondere davanti al popolo italiano”.