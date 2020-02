Aggredisce la moglie e la minaccia con un coltello davanti ai figli: arrestato

NAPOLI – Ieri sera gli agenti del commissariato Dante, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Correra sono stati avvicinati da una donna che ha riferito di essere fuggita da casa perché aggredita e minacciata con un coltello dal marito davanti ai figli minori.

I poliziotti hanno accompagnato la vittima in ospedale mentre un equipaggio del commissariato Montecalvario si è recato presso l’abitazione della donna dove l’uomo è stato bloccato. B.E., 38enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, lesioni e minacce aggravate.