Alessandra muore a 32 anni dopo aver partorito. Il marito: “me l’hanno uccisa”

TORRE ANNUNZIATA/POMPEI/TRECASE – Alessandra Maronelli, 32 anni, si era recata in clinica a Pompei per partorire ed è deceduta. E’ accaduto ieri mattina. La donna aveva già due figli ma poco dopo la nascita di Cristel, questo il nome della piccola, è avvenuta la tragedia. Da quanto si apprende, la donna non aveva altre patologie e pare la sua morte possa essere stata dovuta ad un edema polmonare. Il marito di Alessandra, Luigi Arcella, è disperato. Dopo la dichiarazione d’amore per la figlia su Facebook, la disperazione: “È nata la mia principessa, papà già ti ama”, questo aveva scritto poco prima del dramma.

“Me l’hanno uccisa”, avrebbe gridato disperato, come riportato da ilmattino.it. Anche i familiari della donna, originaria di Trecase ma molto conosciuta a Torre Annunziata, dove viveva, non sanno darsi pace. Nel frattempo Gaetano Evangelista, cugino del marito di Alessandra Maronelli, rivela alcuni particolari strazianti sulla vicenda.

“Questa mattina alle quattro, Alessandra aveva telefonato a Luigi, dicendogli di non sentirsi bene e di essere in forte stato di ansia”, ha raccontato l’uomo. “Sentiva in cuor suo che qualcosa non andava. Voleva andare via. Voleva un ricovero in ospedale.

Quella sala operatoria – secondo Evangelista- non era attrezzata per le emergenze. Quando la bimba è nata nessuno ci diceva nulla. Abbiamo capito tutto dall’arrivo di polizia e carabinieri. Ora speriamo nella magistratura. Vogliamo giustizia e verità”.

“Luigi deve andare fino in fondo a questa vicenda”, ha aggiunto il cugino. “Siamo distrutti. Vogliamo la verità. Vogliamo sapere perché Alessandra è morta. Cosa è accaduto in quella sala operatoria. Non si può morire così. Se qualcuno ha sbagliato deve pagare. Alessandra era una bellissima ragazza e soprattutto una bellissima persona, sempre disponibile e allegra. Una ragazza solare”.

Da chiarire le cause della morte improvvisa di Alessandra. Dapprima, dopo il parto, sembrava che fosse tutto nella norma, finché la giovane non ha sussurrato, sempre secondo ilmattino.it: “Non mi sento bene“. Eppure, a quanto pare, il check up medico effettuato in day hospital pochi giorni prima non aveva rivelato alcuna anomalia.

