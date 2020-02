By Alessandra Chianese

Sono in corso gli accertamenti per verificare se hanno contratto il coronavirus

NAPOLI – Allarme coronavirus a Napoli: due turiste cinesi sono state ricoverate presso l’ospedale Cotugno questa notte per i dovuti accertamenti, presentando sintomi che hanno fatto sospettare il contagio. Le due donne erano in vacanza presso il capoluogo campano dallo scorso 22 gennaio.

Come riporta “Il Mattino”, al momento sono in corso accertamenti solo per una delle due coinvolte.

