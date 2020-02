Allarme in provincia: segnalata auto con ladri a bordo

ORTA DI ATELLA/SUCCIVO – Paura per alcuni episodi di piccola criminalità che si sono verificati tra Orta di Atella e Succivo: l’ultimo è avvenuto questa mattina a Succivo, dove una donna è stata affiancata da una vettura con a bordo due persone che hanno tentato di rapinarla. I malviventi, infatti, si sono accostati alla malcapitata mentre quest’ultima stava andando a fare la spesa; uno dei due le ha preso la borsa prima di darsi alla fuga, allontanandosi con l’auto.

Non è la prima volta che situazioni di questo genere accadono nella zona: probabilmente, si tratterebbe di alcuni ladri seriali che stanno seminando panico e agitazione nell’area. Diversi sono i messaggi di allarme da parte dei cittadini, specie via social. E’ stata segnalata una vettura, ossia una Fiat 500, in giro per le strade di Orta di Atella, i cui occupanti forse con l’intento di svaligiare appartamenti.

FOTO DI REPERTORIO

