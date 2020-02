Ansia in città per Antonio, scomparso da una settimana: era andato a trovare la figlia

ANGRI (SA) – C’è grande preoccupazione ad Angri dove, da oltre una settimana, non si hanno notizie di Antonio Pascale. L’uomo, di circa sessant’anni, è soprannominato “Antonio o’ pisciaiuolo”, in quanto titolare di una pescheria in piazza Smaldone. Pascale è originario di Torre Annunziata. Di lui si sono perse le tracce da mercoledì scorso, quando, dopo aver fatto visita alla figlia a Grosseto, è stato accompagnato alla stazione ed è salito su un treno regionale diretto a Torre Annunziata, dove però non è mai arrivato. I familiari hanno anche lanciato un appello video sui social per invitare coloro che avessero notizie a fornire informazioni.

