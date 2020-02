Anziana raggirata da finto corriere, il malvivente scappa con 1000 euro

AVELLINO – Truffatori in azione a Castelvetre sul Calore. Una 90enne ha ricevuto una telefonata da un finto nipote che le chiedeva di ritirare un pacco a lui destinato.

Dopo poco si è presentato a casa dell’anziana un sedicente corriere al quale la donna ha consegnato mille euro. Ricevuto il denaro, il malvivente è subito fuggito via. Insospettita da tale azione, la donna ha contattato il familiare. E solo a questo punto non ha avuto più dubbi sul raggiro e ha contattato i carabinieri che hanno avviato le indagini. Si tratta del sesto caso in Irpinia in due giorni.

Resta aggiornato con le notizie de Il Meridiano News: clicca qui