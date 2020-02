By Ciro De Liddo

In corso le indagini dei Carabinieri, acquisite anche le immagini della videosorveglianza posta nella zona del sinistro

ISCHIA – Anziano travolto e ucciso da un’auto: caccia al pirata della strada.

Il tragico episodio è avvenuto nella giornata odierna ad Ischia, nota isola partenopea. Un uomo di 60 anni, poco dopo le 7, si trovava nella zona Fango quando è stato investito.

Il conducente dell’auto, probabilmente spaventato, non ha prestato soccorso all’anziano e si è dileguato senza lasciare traccia. Per tale motivo, in seguito al decesso del 60enne, i carabinieri hanno dato inizio ad un’indagine e sono alla ricerca del pirata della strada.

La salma della vittima è stata posta sotto sequestro dalla Magistratura. Inoltre, sono state acquistate anche le immagini di video sorveglianza poste in zona. In corso anche degli accertamenti su un’auto trovata presso il luogo del sinistro, fortemente danneggiata. Potrebbe essere l’auto che ha investito l’anziano. Si attendono aggiornamenti sul caso.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA NOSTRA PAGINA FACEBOOK