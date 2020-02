“Arancia Meccanica” nell’area nord: donna aggredita in casa mentre dormiva

CASALNUOVO – Paura in un’abitazione di Casalnuovo, periferia nord di Napoli. Alcuni balordi incappucciati nella mattinata di oggi avrebbero infatti seminato panico a Tavernanova. Raccapricciante lo scenario descritto dal sito casalnuovonet.tv, che ha riportato la notizia. Secondo quanto appreso dai nostri colleghi, cinque malviventi, forse di nazionalità straniera, si sarebbero addentrati in un appartamento nel quale dormiva una donna che avrebbero aggredito in stile “Arancia Meccanica”. Come nel famoso film di Kubrick avrebbero infatti usato violenza contro la donna senza alcun motivo.

Scene da film, insomma, consumate in pochi istanti, urla assordanti, che avrebbero allontanato così i ladri richiamando l’attenzione dei residenti della zona.

