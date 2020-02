By redazione

Arsenale da guerra in casa: Polizia arresta 4 persone nel napoletano

POZZUOLI – Martedì mattina gli agenti di Polizia della Squadra Mobile e del commissariato Bagnoli si sono recati in via Contrada Pisciarelli per un accertamento presso un’abitazione all’esterno della quale hanno notato un’auto con a bordo due persone che, alla vista della pattuglia, hanno lanciato una chiave fuori dal veicolo e si sono dati alla fuga.

Gli agenti li hanno bloccati e, con la chiave di cui si erano disfatti, hanno fatto accesso proprio nell’abitazione da controllare, in uso ad una coppia presente sul posto, dove hanno rinvenuto un fucile mitragliatore, una mitraglietta, due caricatori e 44 cartucce di diverso calibro.

E. D.M., di 31 anni, M. D.P. di 40 anni e Y. A., di 27 anni, tutti napoletani con precedenti di polizia, e A. C., 29enne napoletana, sono stati arrestati per detenzione abusiva di armi e ricettazione.

COMUNICATO STAMPA

FOTO DI REPERTORIO

Resta aggiornato con le notizie de Il Meridiano News: clicca qui