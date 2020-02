Attentato terroristico a Londra: armato di machete ferisce i passanti. Ucciso dalla Polizia

A differenza di altri attacchi recenti — l’ultimo da parte di un militante jihadista vicino a London Bridge a novembre 2019 — questa volta l’episodio è avvenuto in un’area periferica, seppur affollata, della città.

Il sindaco di Londra Sadiq Khan ha commentato l’avvenuto dicendo che «i terroristi cercano di dividerci e di distruggere il nostro stile di vita — non permetteremo mai loro di vincere, qui a Londra».

Developing: Police in London responded to an incident in Streatham after a suspect reportedly stabbed a number of people. The suspect is believed to be shot dead by police. #London#LondonStabbing #LondonAttack pic.twitter.com/uRtd0B4yP6

— NYC News Outlet (@NYCNewsOutlet) February 2, 2020