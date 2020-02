By Ciro De Liddo

Aversa, incontri hot nel centro massaggi: in manette 2 persone

AVERSA – Aversa, incontri hot nel centro massaggi: in manette 2 persone.

Il blitz degli uomini della squadra Mobile di Napoli ha avuto luogo nella giornata di ieri nell’agro aversano. Dopo un’intensa attività investigativa, gli agenti sono giunti in un centro massaggi della zona in cui giovani ragazze italiane si prostituivano. Infatti, i clienti si recavano nel negozio per intrattenere dei veri rapporti sessuali con le massaggiatrici.

La Polizia ha, così, tratto in arresto con il reato di sfruttamento della prostituzione Davide Barretta, 37enne di Aversa e Clementina S., 26enne di Orta di Atella.

I fatti, come riportato da “EdizioneCaserta”, contestati dalla Procura sono avvenuti tra l’estate 2016 e novembre 2018. Si attendono eventuali aggiornamenti.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK