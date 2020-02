Aversa, ragazzo di Giugliano aggredito senza motivo

By Giovanna Iazzetta

AVERSA – Aggressione in stazione. I fatti sono avvenuti nella serata di ieri, ad essere pestato un giovane di 19 anni originario dello Sri Lanka e residente a Giugliano.

Hans, questo il nome della vittima, stava rientrando a casa con i mezzi pubblici in compagnia di un’amica. Un ragazzo tra i 20 e i 25 anni lo ha colpito al volto con un pugno, sbucando alle sue spalle all’improvviso. Dopo il violento colpo l’aggressore ha urlato al giovane: “Tornatene a casa tua straniero, vattene via”. L’amica, come riportato da Fanpage, che era in compagnia di Hans si è interposta tra il giovane ed il suo aggressore il quale si è rapidamente dileguato. Il 19enne ha riportato la rottura del setto nasale ed è stato ricoverato all’ospedale di Caserta, venerdì sarà operato.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK