Bacoli, scacco alla pesca di frodo: sequestrati circa 950 metri di reti

BACOLI – Task force contro la pesca di frodo nel fine settimana da parte della Guardia Costiera di Baia in collaborazione con quella di Pozzuoli. Sono stati sequestrati circa 800 metri di reti da posta tipo tramaglio, nella zona del pontile di Torregaveta, ad ignoti, per i quali sono ancora in corso indagini per identificarne la loro identità. Una rete da posta di circa 150 metri è stata, invece, rinvenuta e posta sotto sequestro nelle acque antistanti il porto di Baia seguita da un verbale di circa mille euro ed il sequestro di circa 50 chili di pescato.

L’uomo è stato scoperto che a bordo del suo natante utilizzava un palangaro con circa 500 ami, non a norma con la normativa in materia di pesca sportiva. Un’operazione quella della Guardia Costiera che mira a contrastare il fenomeno della pesca abusiva, pericoloso soprattutto per l’immissione nella filiera della pesca di prodotti ittici non controllati e privi di ogni tracciabilità destinato sul mercato nero al consumo.

