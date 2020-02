Banda del buco in azione in un bar del centro: furto da 5mila euro

SCAFATI (SA) – Colpo grosso in un bar in provincia di Salerno. La “banda del buco” ha colpito a Scafati. Un gruppo di malviventi è riuscito infatti ad entrare in un bar della città, sito in via Dante Alighieri, penetrando da un muro e mettendo a segno un furto da 5mila euro.

Come riporta “Il Mattino”, il tutto è avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì, dopo che il gruppo aveva creato un buco alla parete esterna di circa un metro. Nel mirino dei ladri sono finite le macchinette della sala slot, dalle quali hanno portato via i soldi contenuti nelle cassette.

Nonostante sapessero come eludere il sistema d’allarme, il ladri sono stati costretti a scappare. Adesso le forze dell’ordine fanno riferimento alle immagini delle telecamere di videosorveglianza per cercare di comprendere i movimenti dei malviventi e di risalire a ognuno di loro. La refurtiva stimata, intanto è di circa 5mila euro.