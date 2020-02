By redazione

Banda del buco in una boutique del centro: rubati 600 capi d’abbigliamento

MERCOGLIANO (AV) – Banda del buco in azione a Mercogliano. I ladri hanno praticato un foro nella parete di un locale adiacente a una nota boutique. Una volta all’interno i malviventi sono riusciti a portare via circa 600 capi di abbigliamento griffati. Il bottino è ancora da quantificare. I malviventi si sarebbero poi allontanati a bordo di un furgone, riuscendo ad eludere le telecamere di videosorveglianza poste dentro e fuori l’esercizio commerciale. Si spera in altri impianti della zona. Le indagini sono affidate ai carabinieri.

FONTE: ILMATTINO.IT