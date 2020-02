Beccato mentre spacciava: arrestato 21enne

NAPOLI – Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in largo San Giovanni Maggiore Pignatelli un giovane che stava consegnando una bustina di droga ad un ragazzo in cambio di soldi.

L’acquirente, alla vista dei poliziotti, è riuscito a fuggire tra la folla mentre il giovane è stato bloccato e gli sono state sequestrate 11 bustine di marijuana per un peso complessivo di circa 18 grammi e la somma di 45 euro.

Njie Mustapha, 21enne gambiano irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.

