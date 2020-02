Bimbo in carrozzina abbandonato vicino la stazione: si cerca la madre

Sono attualmente in corso le indagini per risalire all’identità della donna

ROMA – Bimbo in carrozzina abbandonato in pieno centro a Roma: l’episodio è accaduto in via Principe Amedeo a Roma, in zona stazione Termini. A dare l’allarme è stato un cittadino che, vista la situazione, ha contattato le forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia che visioneranno anche le immagini delle telecamere per ricostruire l’intera vicenda.

Secondo gli inquirenti, una donna con abiti scuri, coperta in testa da un cappuccio e con in braccio una bambina di circa 3 anni, avrebbe abbandonato la carrozzina col minore sul marciapiede.

Il bambino è in buone condizioni di salute: quando è stato notato dal passante stava dormendo. Sono attualmente in corso le indagini per risalire all’identità della donna che ha lasciato il passeggino col piccolo in strada, allontanandosi verso la stazione Termini.

