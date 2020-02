Birra Corona in crisi a causa del Coronavirus

ITALIA – Cosa c’entra il coronavirus con la birra? Nulla. Qualcuno però, evidentemente, ha pensato che ci fosse qualche connessione tra il virus e la nota marca Corona. Tanto che, a un certo punto, l’azienda è stata costretta a diffondere una dichiarazione per smentire legami tra la bevanda e il Covid-19. A far crescere l’idea che ci fossero dei collegamenti, probabilmente, sono stati anche i meme che, da quando il coronavirus ha iniziato a diffondersi, sono comparsi sul web per ironizzare sulla somiglianza con il nome della birra: qualcuno, forse, deve averli fraintesi. Il risultato è un danno per l’azienda non solo d’immagine, ma anche economico: alla Borsa di New York, Corona ha già registrato perdite.

I meme sui legami tra il coronavirus e la birra Corona

L’associazione assurda e grottesca tra il coronavirus e la birra Corona è nata sui social, dove diversi utenti hanno iniziato a scherzare postando meme e video ironici. In uno si vede la famosa birra messa “in quarantena” in un carrello della spesa. In un altro c’è una bottiglia di Corona a distanza di sicurezza da un gruppo di bottiglie di un’altra marca, dotate di mascherina. Molti giocano sul nome della birra e su quello del virus partito dalla Cina.

Le ricadute sul marchio Corona

Che la correlazione tra il coronavirus e la Corona sia uno scherzo sembra evidente. Eppure su Google le ricerche mondiali su “Coronavirus birra Corona” o “Virus Birra Corona” o “Beer virus” o “Corona beer virus” sono aumentate. Tanto che, alla fine, una portavoce dell’azienda – citata da diversi media, come Usa Today o Business Insider – ha dovuto precisare pubblicamente che “nel complesso, i nostri consumatori capiscono che non c’è nessuna connessione”.

Non solo: come racconta il Corriere della Sera, anche diversi telegiornali (ad esempio Fox News) hanno diffuso la precisazione che il coronavirus e la birra messicana non hanno nulla a che fare. Il Sole 24 Ore ha fatto notare come, secondo un’indagine di YouGov, il punteggio relativo al marchio Corona è sceso da 75 punti a 51 in queste ultime settimane. “Il trend tiene conto delle informazioni positive e negative che circolano, negli Stati Uniti, su un particolare brand”, spiega il giornale. Che aggiunge come l’intenzione di acquisto – anche se questa non è la stagione migliore per Corona, preferita in estate – è oggi al minimo da due anni. Intanto, come sottolineato da Bloomberg, l’azienda che produce la birra messicana, la Constellation Brands Inc, ha perso l’8% alla Borsa di New York in questa settimana.

