La bufala delle scope che restano in piedi impazza sul web. Interviene anche la NASA: “Nessun fenomeno”

La storia delle scope che stanno in piedi solo ogni 3.500 anni è in realtà una Fake News smentita anche dalla NASA

In Italia è spopolata in Rete, a colpi di foto e post, la sfida della scopa che sta in piedi solo ogni 3.500 anni, per una particolare inclinazione della Terra. Ma, il fenomeno chiamato “Broomstick challenge” altro non è che una bufala diventata virale sui social.

A tal punto che è intervenuta la Nasa pubblicando su Twitter un video in cui la scienziata Sarah Noble e l’astronauta Alvin Drew spiegano che si tratta semplicemente di una legge fisica e che può accadere ogni giorno.

“Dobbiamo fare pulizia della ‘Broomstick Challenge’ – ha scritto la Nasa su Twitter -. Provateci oggi, domani o anche dopodomani. Funzionerà ogni volta, è solo fisica”.

L’agenzia spaziale americana ha poi inviato una mail alla stampa: ”È solo un’altra bufala virale che sottolinea come le falsità scientifiche possano diffondersi velocemente. Non ha fatto danni, ma dimostra quanto sia importante per tutti noi effettuare ricerche e verifiche delle notizie”.

La catena della “Broomstick challenge” in realtà è scoppiata sul web negli Stati Uniti il 10 febbraio e la Nasa ha pubblicato il video l’11. In Italia è arrivata solo in questi giorni. In molti sono incappati nella notizia, e c’è chi si è chiesto anche se fosse vera. Il social network è stato così invaso da scatti ironici di scope in piedi. E c’è chi tra gli utenti ha fatto notare che anche se si è trattata di una bufala “è stato un piccolo momento di distrazione dal #coronavirus“.