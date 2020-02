Buone notizie per Rico: raggiunti i 45mila euro per l’operazione con la raccolta fondi

MUGNANO – Ottime notizie per il piccolo Rico: la cifra necessaria per l’intervento del bambino, ossia 45mila euro, è stata raggiunta grazie alla grande solidarietà di coloro che hanno deciso di prendere parte alla raccolta fondi partita sui social. La notizia è stata diffusa dalla pagina “Uniti per Rico” con molta gioia: adesso bisognerà solo aspettare la data in cui si procederà con l’operazione.

Alberico, detto Rico, è un bimbo residente a Mugnano, affetto da una rara malattia genetica del cuore. La cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva, questa la patologia di cui soffre il piccolo, può essere asintomatica e provocare la morte improvvisa. Per curare il bimbo, la madre, Alina, ha lanciato un appello per raccogliere fondi, raccontando la storia di suo figlio: i 45mila euro necessari per consentire l’operazione sono finalmente realtà e adesso, Rico potrà sottoporsi all’intervento recandosi ad Amsterdam.

Il messaggio apparso sui social ringrazia tutti coloro che, anche con un piccolo contributo, hanno reso possibile raggiungere un obiettivo che sembrava inizialmente davvero difficile da ottenere.

