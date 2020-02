Camorra, gambizzato fratello di un pentito a Pozzuoli: “Avevo reagito ad una rapina”

POZZUOLI – Dopo le 12.00 di questa mattina nei pressi dell’abitazione di Del Sole, nella zona dei “600 alloggi” di Monterusciello, un uomo di 33 anni è stato colpito alle gambe.

Si tratta di Roberto Del Sole, pregiudicato e fratello di Napoleone Del Sole, ex capo di un gruppo di cani sciolti che si era contrapposto al clan Ferro e da alcuni anni collaboratore di giustizia. Il giovane, ferito a un polpaccio, è stato accompagnato in ospedale; non è in pericolo di vita, ma dovrà essere sottoposto a una operazione chirurgica. Era stato scarcerato cinque mesi fa, dopo aver scontato una condanna per estorsione e rapina.

Il 33enne ha raccontato di essere stato avvicinato mentre era in strada da due uomini in sella a uno scooter; i responsabili sarebbero due sconosciuti, col volto coperto, che avrebbero tentato di rapinarlo e, in risposta alla sua reazione, gli avrebbero sparato al polpaccio destro. Subito dopo sarebbero scappati, senza mettere a segno la rapina.

La sua versione resta al vaglio degli investigatori, davanti all’abitazione del giovane è stato rinvenuto un bossolo calibro 45.

