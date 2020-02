By redazione

In calendario diverse iniziative organizzate dalla LICE in tutta la regione

Napoli e Caserta si accendono il 10 febbraio per la giornata contro l’epilessia

NAPOLI – Il 10 febbraio in occasione della Giornata mondiale dell’epilessia sono previste nel territorio campano numerose campagne di sensibilizzazione a cura della lega italiana contro l’epilessia (LICE), patologia che ha registrato nel mondo circa 50 milioni di casi.

A Napoli, presso la Biblioteca Fra Landolfo Caracciolo del Complesso Monumentale di San Lorenzo Maggiore alle ore 16.30 sarà proiettato il film-documentario ” Dissonanze”,al termine dell’evento sarà possibile discutere con gli esperti e sarà distribuito inoltre materiale informativo sull’epilessia.

Il Maschio angioino diventa protagonista della serata , illuminato di viola, colore simbolo della lotta contro l’epilessia. L’idea è quella di dare una luce speciale contro le false credenze e dare supporto alla ricerca scientifica.

A Caserta invece sarà organizzato un incontro dalle 10.30 alle 12.30 circa presso il Liceo classico Pietro Giannone, “Epilessia, mettiamo in crisi il pregiudizio”. Durante l’evento gli alunni potranno discutere con gli Esperti del Centro per la Chirurgia dell’Epilessia IRCCS Neuromed di Pozzilli (IS).

All’incontro parteciperanno la Dirigente Scolastica Marina Campanile e il sindaco di Caserta, Carlo Marino. Durante la serata del 10 febbraio il colore illuminerà anche la Reggia di Caserta e lo storico palazzo di Cava de Tirreni.

#liberalaricerca” è il claim che la Lega Italiana Contro l’Epilessia (LICE) lancia come slogan alla crescita della ricerca, che cresce ogni giorno passo dopo passo con il supporto di tutti noi. E’ fondamentale finanziare e stimolare la ricerca, organizzare meglio i Centri specializzati su tutto il territorio nazionale, scoprire nuove strategie di cura e permettere equamente l’accesso alle terapie più innovative».

