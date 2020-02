Carnevale a Qualiano: sfilata di carri allegorici, musica e spettacoli con gli alunni delle scuole

QUALIANO – Festività cattolica, il Carnevale ha origini antichissime che lo legano ai grandi riti pagani come le dionisiache greche o i saturnali romani. Un periodo di rinnovamento simbolico, un evento che collega sacro e profano e che ha caratterizzato la vita sociale di tantissime comunità, dai piccoli ai grandi centri.

Anche la Pro Loco Qualiano quest’anno prepara il suo Carnevale che vedrà sfilare diversi carri allegorici a tema, accompagnati da musica, danze e sketches preparati dagli alunni delle scuole cittadine nonché dagli originali travestimenti di adulti e bambini.

Un evento per tutti, uno spettacolo nello spettacolo, dove non mancherà il sano divertimento tra decine di maschere e sana partecipazione popolare. Il raduno è fissato per le 9,00 di venerdì 21 febbraio 2020 in Piazza D’Annunzio e proseguirà per le strade della cittadina secondo un percorso già prefissato.

Al ritorno dalla sfilata tutte le scuole si esibiranno, con una loro rappresentanza, in Piazza D’Annunzio dalle ore 12,00 per coinvolgere tutti in momenti di gioia e spensieratezza. La Rione Principe, la Don Bosco-Verdi, la S.Chiara-Di Giacomo, la Walt Disney, il Marconi ed il Cartesio sapranno stupirci con i loro spettacoli e le loro majorettes e non mancheranno le sorprese.

L’appuntamento sarà replicato anche domenica 23 febbraio, sempre a partire dalle ore 9,00 in Piazza D’Annunzio. La novità di quest’anno è il ricongiungimento dei carri allegorici, in Via Rosselli a partire dalle 11,30, con il Carnevale della Pro Loco Qualiano Gaudianum.

La festa è aperta a tutta la cittadinanza, un evento degno di essere vissuto dal vivo e partecipato in prima persona. Accorrete tutti per passare qualche ora in allegria.

L’INTERVISTA AL PRESIDENTE DELLA PRO LOCO, DAVIDE MORGERA

Carnevale a Qualiano CARNEVALE A QUALIANO, SFILATA DEI CARRI E SPETTACOLI CON GLI ALUNNI DELLE SCUOLELeggi ➡️ https://bit.ly/3bPaAE8Pro Loco Qualiano Geplaatst door Il Meridiano News op Woensdag 19 februari 2020

COMUNICATO STAMPA PRO LOCO QUALIANO