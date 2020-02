Carri allegorici e bambini in maschera: venerdì sfilata di Carnevale a Melito

Una festa per i più piccoli ma anche un lungo momento di riflessione sulla questione ambientale in merito allo sversamento illecito di rifiuti

MELITO – Il Carnevale si festeggia in tutto il mondo con manifestazioni più o meno importanti e quest’anno anche Melito avrà la sua prima sfilata con protagonisti i bambini della nostra città.

Il Comune, di concerto con le scuole del territorio ed in collaborazione della Pro Loco, ha organizzato per, venerdì, 21/02/2020 alle ore 10,00 il primo corteo carnevalesco della Citta di Melito di Napoli.

Un evento atteso da anni da centinaia di famiglie costrette a portare i propri figli altrove per dare loro la possibilità di sfilare in abito da Carnevale. Quest’anno però i giovanissimi studenti delle scuole di infanzia e primaria del territorio avranno la possibilità di divertirsi a Melito a ritmo di musica e gustando deliziosi dolci messi a disposizione dalla Pro Loco che, insieme all’Amministrazione Comunale, ha curato l’organizzazione della sfilata.

Una festa per i più piccoli ma anche un lungo momento di riflessione sulla questione ambientale in merito allo sversamento illecito di rifiuti.

Il corteo dei giovani studenti sarà, infatti, accompagnato da una nave dei pirati, un carro allegorico che attraverserà per la prima volta la città a simboleggerà la battaglia dell’intera comunità contro gli incivili che sporcano la città.

“Lo avevamo promesso durante le festività natalizie ed abbiamo mantenuto l’impegno. Per la prima volta Melito avrà un corteo di Carnevale con i nostri piccoli che sfileranno per le vie della nostra città – fanno sapere il vicesindaco ed assessore alla Cultura Luciano Mottola ed il primo cittadino Antonio Amente – La realizzazione della sfilata di Carnevale è la dimostrazione che quando c’è sinergia tra le varie istituzioni presenti sul territorio qualsiasi obiettivo è alla portata. La sfilata vedrà protagonisti i giovanissimi studenti del I, II e III Circolo didattico, ma naturalmente è aperta a tutti i piccoli melitesi che desidereranno divertirsi insieme ai propri coetanei”.

Programma della giornata

Raduno: ore 10,00 gli studenti si raggrupperanno all’interno dell’area Grace in via Carlo Alberto Dalla Chiesa

Inizio corteo: gli studenti delle scuole dell’infanzia e primaria, in abiti carnevaleschi, si muoveranno in via Carlo Alberto dalla Chiesa su via Roma in direzione piazza Santo Stefano. Dinanzi al corteo ci sarà un carro allegorico, sotto forma di nave dei pirati, che simboleggerà la lotta agli sversamenti abusivi e agli incivili che sporcano la nostra città.

Fine corteo: il carro allegorico, che sarà accompagnato da musica ed animatori, si fermerà in piazza Santo Stefano, mentre il corteo proseguirà fino a piazza Marconi, dove gli studenti saranno accolti da animatori e troveranno dolciumi carnevaleschi, che potranno gustare nella zona chiusa al traffico veicolare per l’occasione.

Conclusione dell’evento: la sfilata di Carnevale 2020 terminerà intorno alle ore 12,30.

