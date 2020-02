Carta d’identità, codici fiscali e Postepay rubati: arrestato 40enne

By Giovanna Iazzetta

NAPOLI – Ieri mattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno effettuato un controllo in un’abitazione in via Salaiolo dell’Orto del Conte.

I poliziotti hanno trovato nell’appartamento un uomo a cui hanno sequestrato 517 stecche di tabacchi lavorati esteri per un peso complessivo di circa 104 Kg, due carte d’identità, due codici fiscali ed una Postepay risultati oggetti di furto e denunciati lo scorso 13 gennaio.

Denys Horbachevskyi, 40enne ucraino con precedenti di polizia, è stato arrestato per contrabbando di tabacchi lavorati esteri e denunciato per ricettazione.

COMUNICATO STAMPA