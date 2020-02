Casi sospetti alla maratona e morto al Cardarelli: tutti negativi al Coronavirus

NAPOLI – Sospiro di sollievo per i tre casi sospetti di Coronavirus a Napoli: i due maratoneti impegnati nella corsa podistica di ieri, e la persona deceduta al Cardarelli dopo aver effettuato il tampone per il sospetto di contagio, sono tutti negativi al Coronavirus. Nessuno, quindi, ha contratto il virus nell’intera regione Campania.

I due corridori, che avevano partecipato alla Half Marathon, avevano accusato un malore subito dopo la corsa mettendo in allarme le autorità sanitarie. I due, infatti, provenivano uno da Milano e un altro da Monza, non lontani dalla zona rossa del lodigiano. Per questo erano stati entrambi ricoverati e messi in isolamento in due differenti ospedali napoletani.