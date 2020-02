Centauro perde il controllo della moto e muore sul colpo

Ancora non si conosce la dinamica esatta dei fatti ed è stata chiusa una corsia e attualmente si registra un chilometro di coda in direzione Napoli

NAPOLI – Incidente mortale sulla Diramazione Capodichino, nel tratto compreso tra Tangenziale di Napoli in direzione Pozzuoli, un centauro ha perso la vita.

Ancora non si conoscono le cause e la dinamica dell’accaduto, l’unica cosa certa è che pare abbia perso il controllo della sua moto, schiantandosi sull’asfalto. Per lui, purtroppo non c’è stato nulla da fare, è morto praticamente sul colpo.

Il passeggero che viaggiava sul sedile posteriore è rimasto ferito ed è stato soccorso dal 118. Una corsia è stata chiusa, il traffico transita sull’unica carreggiata rimasta libera: attualmente si registra un chilometro di coda in direzione Napoli. La polizia stradale al momento è sul posto per i rilievi del caso.