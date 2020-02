Chiedeva soldi delle offerte a due sacerdoti: arrestato nel napoletano

By redazione

I Carabinieri lo hanno sorpreso mentre stava inveendo nei confronti delle vittime nonostante fosse già in possesso dei soldi appena sottratti

ERCOLANO – I carabinieri della tenenza di Ercolano hanno arrestato per estorsione S.A., 47enne napoletano già noto alle forze dell’ordine. L’uomo ha agito nei confronti dei due parroci della ‘Chiesa Santissimo Salvatore’ di via Panoramica ad Ercolano. Il malvivente minacciava i parroci pretendendo i soldi delle offerte. Ieri pomeriggio i sacerdoti hanno chiesto aiuto ai carabinieri che – andati all’interno della chiesa – hanno trovato S.A. mentre stava inveendo nei confronti delle vittime nonostante fosse già in possesso dei soldi appena sottratti (35 euro).

Le vittime e il 47enne erano all’interno della sagrestia e non erano presenti fedeli. I carabinieri lo hanno bloccato e arrestato. L’uomo – su disposizione dell’autorità giudiziaria – è stato tradotto in carcere in attesa di giudizio.