Città metropolitana, approvato progetto definitivo per i lavori nel sito archeologico Liternum

NAPOLI – E’ stato approvato oggi dal sindaco metropolitano Luigi de Magistris il progetto definitivo per i lavori che garantiranno l’apertura e la fruizione del sito archeologico di Liternum, ex tenuta Varcaturo. L’area archeologica è situata sulla sponda sud-orientale del lago Patria nel territorio del Comune di Giugliano in Campania. L’antica città di Liternum fu fondata nel 194 a.c. insieme a Puteoli e Volturnum, come colonia marittima presso la sponda sinistra del lago Patria.

L’obiettivo di questo progetto è quello di rendere fruibile ad una più ampia utenza un sito archeologico di notevole interesse storico-culturale, nonché di rilanciare, mediante degli attrattori sociali e culturali, una porzione di territorio bisognoso di riqualificazione urbana e sociale.

Con questo progetto si vuole intervenire con una più ampia attività di salvaguardia e promozione di un bene di valore storico-culturale. L’intervento previsto è infatti finalizzato al mantenimento ed al rispetto delle peculiarità delle caratteristiche originarie del sito archeologico, mediante opere accessorie di tutela materiale dei luoghi e valorizzazione visiva degli spazi, nonché migliorare la fruizione degli stessi.

In particolare, si interverrà sulla recinzione e sul suo rivestimento in tufo e sarà completata mediante la realizzazione di strutture mobili non permanenti, costituite da gabbioni in acciaio riempite con pietrame. Sarà realizzato un sistema di illuminazione dinamica dei resti archeologici ed infine si costruirà un sistema di telesorveglianza a circuito chiuso e con controllo remoto.

E’ previsto anche un intervento di sistemazione del verde spontaneo e la realizzazione di una area verde da destinare ai visitatori. “Gli interventi – ha dichiarato il Sindaco metropolitano de Magistris – rientrano nella prospettiva di valorizzazione del sito di Liternum nell’ambito della definizione di nuovi itinerari turistici e culturali dell’area metropolitana di Napoli, a partire dai siti Patrimonio UNESCO”. Un primo intervento nell’area è già stato compiuto di recente con i lavori di restauro della Colonna Anastilosi sul tempio del Foro di Liternum realizzati dalla Città Metropolitana di Napoli. Per questi nuovi interventi è prevista una spesa di circa 300.000 euro.

Il progetto era stato fortemente sostenuto dall’ex consigliere metropolitano Rosario Ragosta. Ecco le parole da lui espresse in merito all’importante risultato otttenuto: “Finalmente arriva il coronamento del duro e faticoso lavoro svolto dal sottoscritto in Città Metropolitana per consentire l’apertura al pubblico del Sito archeologico di Liternum con l’appoggio fondamentale di Nicola Pirozzi e Diego D’Alterio. Un obiettivo che mi sono posto appena insediatomi in Consiglio Metropolitano, e che ora vede finalmente la luce, grazie ad un’azione politica tenace, perseverante e, mi sia consentito, con una lungimirante visione strategica. Oggi il Sindaco Metropolitano, Luigi de Magistris, ha approvato il progetto definitivo che avevamo messo a punto nelle scorse settimane, acquisendo anche i pareri di tutti i soggetti interessati, e a breve potrà partire anche la gara. Prima abbiamo proceduto con il restauro della Colonna e degli altri reperti, poi abbiamo predisposto il servizio di vigilanza: oggi il via libera al progetto che prevede a realizzazione di un percorso didattico, dell’illuminazione diurna e notturna e del ‘percorso di luce’, della cartellonistica e della recinzione completa del Sito. Un grande lavoro, per il quale ringrazio il Sindaco de Magistris per il costante supporto e i Consiglieri Metropolitani che mi sono stati vicini, che ha portato Liternum ad essere il simbolo dell’attività della Città Metropolitana in Italia e nel mondo. Il Sito archeologico di Giugliano è, infatti, diventato il protagonista assoluto dell’ultimo Salone Mondiale dei Siti UNESCO, tenutosi a Roma lo scorso settembre: con il progetto di realtà virtuale immersiva che abbiamo fatto realizzare, ha superato in interesse dei visitatori e addetti ai lavori realtà affermatissime italiane, come Firenze, Assisi, la stessa Roma, e internazionali, come Cuba, la Giordania, la Nuova Caledonia. Per questo voglio ringraziare tutti quanti hanno collaborato alla realizzazione di questo straordinario progetto e voglio dire che, a chi riesce solo ad esprimere rancore e veleno, noi rispondiamo con l’entusiasmo e la gioia dei fatti e della valorizzazione del territorio. Ad maiora.”

