NAZIONALE – Confermata l’assoluzione per la consigliera leghista: aveva invocato Vesuvio e Etna. Confermata la sentenza per l’assoluzione di Donatella Galli, l’ex consigliera provinciale di Monza che per aver pubblicato su Facebook un post con scritto “Forza Etna, Forza Vesuvio, Forza Marsili” fu condannata a 20 giorni: reclusione che venne prosciolta in appello.

L’ex consigliera pubblicò sul social una foto dell’italia vista dal satellite, cancellando però le regione dal Lazio e Abruzzo in giù, con la frase soprascritta e sostenendo che il satellite vedeva bene l’Italia. Questo accadde nell’ottobre 2012 quando la donna venne accusata di aver diffuso idee di discriminazione razziale.

La Corte d’Appello milanese però la assolse in quanto il commento era privo di valenza discriminatoria.

