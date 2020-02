By Daniele Bahri

Consigliere di Pavia contro Napoli: “Avete sempre vissuto nell’immondizia non dateci lezioni”

PAVIA – Oltre ad una tremenda paura, il Coronavirus è riuscito ad alimentare ancora di più il razzismo già presente tra nord e sud. Dopo il video di una donna di Ischia che invitava i turisti provenienti dal nord Italia a fare rientro nelle loro città per evitare di “infettare” i cittadini ischitani, questa volta, a spargere benzina sul fuoco è Niccolo Fraschini, consigliere comunale di Pavia nella lista “Pavia Prima”, l’europeista che invoca la secessione lombarda. Il consigliere, incurante della gravità della situazione e della pericolosità del suo pensiero, non ci ha pensato molto prima di scrivere su Facebook una frase piena di odio e di razzismo verso i suoi stessi connazionali ed altri popoli come francesi e romeni.

Questo il post incriminato poi eliminato dallo stesso: “Noi lombardi veniamo schifati da gente che periodicamente vive in mezzo all’immondizia (napoletani et simila), da gente che non ha il bidet (francesi) e da gente la cui capitale (Bucarest) ha le fogne popolate da bambini abbandonati.

Da queste persone non accettiamo lezioni di igiene: tranquilli, alla fine di tutto questo, i ruoli torneranno ad invertirsi #coronavirus”

