Uno dei due era agli arresti domiciliari ed è stato sorpreso in strada, lontano dalla sua abitazione.

Controlli dei carabinieri nel napoletano: arresti in 2

NAPOLI – Nei guai anche un 39enne incensurato di Fuorigrotta, nel cui veicolo sono stati trovati 125 litri di gasolio, suddivisi in 5 latte da 25: sull’origine del carburante non è stata fornita alcuna spiegazione. Dovrà rispondere di ricettazione.

Due 18enni incensurati – uno napoletano l’altro di Grumo Nevano – sono stati denunciati per porto abusivo di armi. Il primo nascondeva nei pantaloni un coltello a serramanico di 18 cm mentre il giovane grumese un tirapugni in acciaio.

Ancora controlli nell’area stabiese, dove i carabinieri della locale compagnia hanno arrestato per evasione Raffaele Cimmino, 39enne del posto già noto alle ffoo. Benché sottoposto alla detenzione domiciliare per ricettazione, Cimmino è stato sorpreso in strada, lontano dalla sua abitazione.

Due le persone denunciate per smaltimento illecito di rifiuti. Dipendenti di una ditta edile, i due operai – un 34enne e un 20enne di Agerola – sono stati beccati a trasportare senza autorizzazione 5 mc di rifiuti speciali pericolosi.

