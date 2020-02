NAPOLI – Controlli nella movida, giovani in possesso di armi e droga: scattano 17 arresti

Nei giorni scorsi gli agenti del Commissariato Vomero, con il supporto degli equipaggi dei Reparti Prevenzione Crimine Campania, Lombardia, Liguria e Piemonte, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio teso al contrasto del fenomeno della “movida violenta” tra piazza Immacolata, piazza Vanvitelli, via Aniello Falcone, via Scarlatti e l’area pedonale di via Luca Giordano.

Particolare attenzione è stata dedicata alla zona di largo San Martino dove sono stati effettuati numerosi controlli a minori per prevenire comportamenti pericolosi, anche con l’utilizzo del metal detector allo scopo di individuare soggetti armati di armi da taglio.

Sono stati effettuati controlli finalizzati alla prevenzione e repressione del fenomeno della somministrazione di bevande alcoliche a minori e, in particolare, sono stati controllati due bar, in piazza Immacolata ed in via Rossini, e un chiosco in largo Antignano in cui sono stati identificati 70 avventori di cui 3 con precedenti di polizia, mentre una persona è stata denunciata amministrativamente poiché trovata in possesso di 0.5gr di marijuana. In questi servizi sono stati controllati 120 minori.

Inoltre, sono state controllate quattro persone con precedenti di polizia una delle è stata denunciata per il possesso di 2.9gr di marijuana. L’attività ha consentito di identificare complessivamente 546 persone di cui 102 con precedenti di polizia e sono stati controllati 108 veicoli di cui 33 motoveicoli e uno è stato sequestrato poiché sprovvisto della copertura assicurativa.

Infine, sono state controllate 17 persone sottoposte agli arresti domiciliari.

