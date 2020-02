FILIPPINE – Coronavirus, 44enne muore nelle Filippine: è il primo decesso fuori dalla Cina.

Il Coronavirus continua ad allarmare i cittadini di tutto il mondo. Il contagio si sta diffondendo non solo in Asia ma anche in altre zone del globo terrestre tra cui alcuni paesi europei, come la Francia e in Italia con i primi 2 casi confermati.

Oggi è giunta una nuova notizia che ha creato ancora più paura. Un uomo di 44 anni è deceduto nelle Filippine a causa del “virus cinese”. La vittima era tornata nel paese di origine dalla Cina, lo scorso 25 gennaio. Subito era stato ricoverato ma, come comunicato dall’Organizzazione mondiale della sanità, le condizioni di salute sono man mano peggiorate fino a condurlo alla morte.

Questo sarebbe il primo decesso per coronavirus fuori dalla Cina. Inoltre, pare che il numero dei contagiati in Cina sia salito a 14380. Si attendono ulteriori aggiornamenti sulla situazione.

