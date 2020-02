WUHAN – Coronavirus, aggiornamenti sul 17enne bloccato a Wuhan: ecco le sue condizioni.

Il 17enne che ieri non è potuto rientrare in Italia insieme ai 56 connazionali, sta bene. Il ragazzo, al momento dell’imbarco, presentava febbre e per tale motivo è dovuto restare a Wuhan.

Il giovanissimo friulano originario di Grado, Gorizia, si trovava nella città cinese per uno scambio interculturale scolastico. Dopo il blocco delle autorità cinesi, dopo il primo screening che misurava una temperatura quasi di 38 gradi, il 17enne è stato sottoposto ai test per idenficiare un eventuale contagio da Coronavirus. Fortunatamente, oggi all’arrivo dei risultati, si è accertato che il ragazzo non ha contratto il virus.

Il 17enne dopo un primo momento di paura in cui aveva espresso il desiderio di tornare a casa, durante una videochiamata tramite Skype con la famiglia, ha raccontata di stare bene. “Non preoccupatevi, sono seguito molto bene, si vede che doveva andare così e dovevo fermarmi ancora un pò”.

La stessa Farnesina aveva comunicato nella giornata di ieri che il ragazzo non era solo ma in compagnia di 2 donna italiane che hanno deciso di restare a Wuhan. Inoltre, il 17enne è seguito da un medico. Non appena guarirà dalla febbre influenzale, il giovane potrà fare ritorno a casa. Dopp, sarà, posto in quarantena per 14 giorni al termine dei quali potrà riabbracciare i familiari. Si attendono eventuali aggiornamenti.

