Coronavirus, aggiornamento casi in Campania: sono già 11 i contagiati

CAMPANIA – La task force della Protezione Civile della Regione Campania ha comunicato che nella giornata di oggi sono stati esaminati in laboratorio al centro di riferimento dell’ospedale Cotugno, oltre 70 tamponi.

Oltre al caso già comunicato nel pomeriggio, sono risultati positivi in serata altri 7 tamponi, per i quali, come per tutti gli altri finora positivi, si attende la conferma ufficiale da parte dell’Istituto Superiore di Sanità.

In tutto i casi in Campania sono 11. Una biologa di 24 anni del casertano con un suo amico militare, un’altra donna del beneventano, un avvocato 50enne residente nel centro storico di Napoli e i 7 rivelati stasera anche dal Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

Dei 7 nuovi casi, al momento, non si conoscono ancora il sesso, l’età, nè le residenze delle persone risultate positive al tampone. I contagiati sono stati messi in quarantena.

De Luca : «Non esageriamo, non è l’Aids» «Stiamo affrontando il problema mantenendo la calma e vogliamo dare ai nostri concittadini la sicurezza che il problema è seguito e controllato con la massima attenzione. Contemporaneamente vogliamo lanciare un messaggio d’equilibrio: è chiaro che c’è preoccupazione ma questo non motiva una spinta a una psicosi di massa e a situazioni di panico. Non parliamo dell’Aids o altre malattie irrisolvibili. Certo non è un raffreddore o una normale influenza, ma è una patologia dalla quale nel 90% dei casi si guarisce. Grande attenzione, prudenza ma anche grande serenità. Evitiamo angoscia e panico. Ad oggi – ha sottolineato il presidente campano – ci sono pochi casi di contagio accertati in Campania e per tutti abbiamo rilevato un nesso con i viaggi nell’area milanese, il focolaio è quello. In assenza di focolai campani il problema è bloccare la diffusione del contagio circoscrivendo il cerchio dei contatti. Nel caso della ragazza proveniente da Cremona abbiamo fatto 25 tamponi tutti negativi, un controllo capillare. Mi chiedo se sia proprio necessario fare questi spostamenti: andrebbero evitati viaggi superflui nelle zone a rischio. Da oggi lavoriamo con doppia attenzione, perfino maniacale, però bisogna vivere non è che blocchiamo le attività economiche e sociali».