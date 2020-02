CINA – Coronavirus, anche il figlio di Fabio Testi bloccato in Cina.

Il figlio dell’attore Fabio Testi, Fabio Testi Junior, sarebbe bloccato in Cina a causa dell’isolamento del paese asiatico per l’epidemia di Coronavirus. Il giovane si troverebbe a Shanghai, dove si era recato insieme ad altri 3 connazionali e alla stilista spagnola Lola Navarro, per aprire un ristorante di cucina italiana.

Lo stesso Testi Junior poco tempo fa aveva commentato l’apertura dell’attività affermando: “Per gli italiani è stata subito casa, per gli stranieri un posto nuovo e di qualità, per i cinesi una novità”.

A lanciare la notizia prima sui suoi social e in seguito sul suo sito, il fotoreporter Alan Fiordelmondo. Pare, infatti, che il figlio dell’attore veronese non sia riuscito a tornare in Italia per motivi non chiari. Fiordelmondo ha però tranquillizzato i suoi utenti affermando che il giovane starebbe bene.

Il padre, però, essendo coinquilino del Grande Fratello Vip, come da regolamento non è accorrente di quello che sta succedendo fuori dalla casa del programma. I concorrenti possono essere, però, messi a corrente nei casi di episodi gravi familiari.

Quindi bisogna attendere la puntata di stasera per sapere se gli autori e Alfonso Signorini, presentatore del programma, metteranno a conoscenza della notizia diffusa dal fotoreporter sulla situazione del figlio.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA NOSTRA PAGINA FACEBOOK