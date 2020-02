Coronavirus, annuncio clamoroso: “Scuole chiuse per tre giorni in tutta la Regione Campania”

CAMPANIA – Scuole e Università della Campania chiuse fino a sabato. Dopo i due casi di positività in Campania arriva l’ordinanza del governatore Vincenzo De Luca.

La notizia ha del clamoroso dopo le rassicurazioni pervenute in questi giorni. L’anticipazione è del presidente della Commissione Sanità della Regione Campania, Stefano Graziano:

“Tra pochi minuti il Presidente della Giunta Regionale della Campania, Vincenzo De Luca, diffonderà un’ordinanza che prevede la CHIUSURA STRAORDINARIA PER TRE GIORNI DI TUTTE LE SCUOLE DELLA CAMPANIA, di ogni ordine e grado, al fine di consentire una disinfezione straordinaria”.

Alle ore 22:15 il governatore della Campania ha poi firmato l’ordinanza di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado in Campania.

Evidentemente l’arrivo dell’epidemia in Campania ha fatto cambiare idea al Givernatore e alla Giunta Regionale della Campania.

I due casi positivi in Campania

Si tratta di due donne, una italiana del casertano di 24 anni, senza febbre, già visitata una volta e mandata a casa perchè stava bene ed era asintomatica.

L’altra si trova a Vallo della Lucania, probabilmente ricoverata in ospedale. Entrambe le pazienti dovranno essere trasferite già in serata al Cotugno, dove saranno poste in isolamento.

La 24enne proveniva da un’area della Lombardia e già ieri si era recata al Cotugno. I sanitari dopo averla visitata, non avendo riscontrato alcun sintomo e in assenza di febbre, le hanno praticato comunque il tampone oro-faringeo, prescrivendole l’auto isolamento ( per 14 giorni) in attesa dei risultati del test.

ECCO L’ORDINANZA