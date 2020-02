Coronavirus, appello della Regione: “Restate a casa ed evitate contatti”

By Giovanna Iazzetta

MILANO – Stando alle ultime notizie di questa mattina divulgate dall’Ansa, una delle due persone contagiate dal coronavirus è la moglie del 38enne ricoverato, in gravi condizioni, a Codogno nel Lodigiano.

La donna è ricoverata all’opsedale Sacco di Milano; è incinta di 8 mesi ed è un’insegnate di educazione fisica al liceo. Ancora non si conoscono le sue condizioni ma l’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera ha invitato tutti i cittadini di Castiglione d’Adda e di Codogno, a scopo precauzionale, a rimanere in ambito domiciliare e ad evitare contatti sociali.

Intanto anche il Ministero della Difesa apre alla possibilità di mettere a disposizione strutture militari per eventuali esigenze legate alla tutela e la salvaguardia della salute dei cittadini. Dopo i casi di contagio da Coronavirus nel lodigiano infatti, le strutture della Difesa potrebbero rivelarsi utili come luoghi di quarantena per i pazienti positivi al virus.

