By Ciro De Liddo

L’uomo era tornato, poco tempo fa, da un viaggio di 2 mesi in Cina

Coronavirus, caso sospetto in Campania: ecco l’esito del test

SALERNO/NAPOLI – Coronavirus, caso sospetto in Campania: ecco l’esito del test.

Il 42enne salernitano che presentava sintomi riconducibili al Coronavirus, non è malato. L’uomo, nella giornata di ieri si era recato presso l’ospedale Ruggi di Salerno dichiarando di avere la febbre alta. Il 42enne era preoccupato di aver contratto il virus nei due mesi in cui è stato in Cina.

Subito i medici, seguendo la prassi, hanno trasferito il paziente al Cotugno di Napoli dove l’hanno sottoposto a tutti gli esami del caso. Pochi minuti fa, come riportato da “L’occhio di Salerno”, sono arrivati i risultati del test. Pare che l’esito sia negativo e per tale motivo il 42enne non ha contratto il Coronavirus.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA NOSTRA PAGINA FACEBOOK