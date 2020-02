Il ragazzo è stato per circa due mesi in Cina dove si era recato per andare a trovare la fidanzata

SALERNO/NAPOLI – Sospetto caso di coronavirus a Salerno. Circa un’ora fa un ragazzo italiano si trova su un’ambulanza dell’Humanitas per essere trasportato all’ospedale Cotugno di Napoli.

Il giovane italiano, come riportato da occhiodisalerno.it, è stato per circa due mesi in Cina dove si era recato per andare a trovare la fidanzata. Ricoverato al Ruggi, in questo momento è a bordo di un’ambulanza ad alto contenimento dell’Humanitas per il trasporto al Cotugno di Napoli.