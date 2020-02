Coronavirus, caso sospetto in Campania: pronto soccorso chiuso per accertamenti

SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) – Un nuovo caso sospetto di Coronavirus è stato registrato all’ospedale Melorio di Santa Maria Capua Vetere. Come segnalato dalla pagina Facebook “Ciò che vedo in città SMCV”, infatti, una persona (secondo altre fonti una giovane donna) si è presentata per sottoporsi, spontaneamente al test. Pare che la situazione non sia allarmante ma per escludere un eventuale contagio del virus cinese si attendono i risultati. Una circolare diffusa proprio dalla struttura ha comunicato la chiusura delle attività del pronto soccorso per i dovuti accertamenti.

Nella giornata di ieri, sempre presso l’ospedale Melorio di Santa Maria Capua Vetere si sono presentate 2 persone con sintomi influenzali che erano giunte da poco da Verona. Subito i medici hanno sottoposto la coppia al test del tampone che ha dato esiti negativi, non confermando il sospetto di Coronavirus.

Nel napoletano, all’ospedale San Leonardo, un 60enne è stato ricoverato per una polmonite ed è stato sottoposto al test per capire se avesse contratto il Coronavirus. Al momento non si conosce l’esito degli esami.

LE FOTO (PAGINA FACEBOOK (CIO’ CHE VEDO IN CITTA’ SMCV):